Vater von Breivik – «Wünschte, ich wäre auf Utøya gewesen und er hätte mich genommen»

Jens Breivik, hier bei der Vorstellung seines Buches «Mein Fehler? Die Geschichte eines Vaters» im Jahr 2014, will nicht, dass sein Sohn aus dem Gefängnis kommt.

Der rechtsextreme Terrorist Breivik will auf Bewährung aus der Haft entlassen werden.

Im Juli 2011 tötete der rechtsextreme Terrorist Breivik in Norwegen 77 Menschen. Die Taten in Oslo und auf der Insel Utøya zählen zu den schlimmsten Terrorangriffen der europäischen Nachkriegszeit. Jetzt erscheint der Täter erstmals seit langem wieder vor Gericht , um für seine frühzeitige Entlassung aus der Haft zu kämpfen.

«Will nicht, dass er aus dem Knast kommt»

Wenn es nach seinem Vater Jens Breivik geht, ist der Fall klar: «Ich will nicht, dasss er aus dem Knast kommt.» Auch er sei an diesem schicksalhaften Tag, an dem sein Sohn das grausame Massaker anrichtete, gestorben. Nie werde er vergessen können, dass sein Sohn 77 Menschen getötet hat, wie er gegenüber RTL sagt.