Federer-Rücktritt: «Würde alles wieder so machen» – Gänsehaut-Momente bei King Rogers Abschied

Auch Nadal weint

«Alles war das letzte Mal heute. Es war sehr speziell, auch mit Rafa auf dem Platz zu stehen war speziell», so der sichtlich bewegte Schweizer. Nicht nur er, sondern auch Nadal muss Tränen vergiessen beim Abschied seines Weggefährten. Teamplayer Federer wäre nicht Federer würde er in seiner Dankesrede nicht auch noch an seine Mannschaftskollegen denken. «Es war mir eine Ehre mit all diesem grossartigen Spielern in einem Team zu sein. Ich fühle mich so, wie ich gehofft habe mich zu fühlen. Es ist grossartig», so der 41-Jährige.



«Es war eine perfekte Reise, ich würde alles wieder so machen», erklärt der 20-fache Grand-Slam-Champion und bedankt sich zum Schluss der Rede bei seiner Frau: «Mirka hätte mich schon vor langer Zeit stoppen können. Aber sie hat mir erlaubt weiter zuspielen. Das ist grossartig.» Seine Frau berührt das Ganze ebenfalls sichtlich. Danach betritt Popstar Ellie Goulding den Court und lässt die Emotionen mit ihren gefühlvollsten Hits in der O2-Arena noch höher kochen. Federer und Co. hören dem Kurz-Konzert auf der Bank zu und verabschieden sich dann in die Katakomben. Für den Maestro das letzte Mal in seiner Karriere.