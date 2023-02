Talk mit Christoph Brand: Würde die Axpo ein neues AKW bauen?

«Der nächste Winter wird wohl schwierig»

«2024 sollten die Strompreise wieder sinken»

Janique fragt: Werden die Strompreise bald wieder sinken? «Der Strompreis ist noch ein Fünftel so hoch wie im August. Aber es geht immer relativ lange, bis das bei den Endkunden ankommt. Wenn es so bleibt, sollten die Preise 2024 sinken, aber nicht so tief wie vor der Krise.»

«Wer kann, sollte in eine Photovoltaikanlage investieren»

«Der Bau eines neuen AKWs würde 15 bis 20 Jahre dauern»

«Wir waren noch vor Kriegsausbruch im Krisenmodus»

Fabienne fragt: Wie kann es sein, dass Axpo von heute auf morgen bemerkt, dass sie Liquiditätsprobleme hat und vier Milliarden braucht? «Der Prozess begann im Oktober 2021. Wir waren im Dezember im Krisenmodus, also noch vor dem Kriegsausbruch. Wir haben so schnell wie möglich Kapital auf den Märkten beschafft und unser Portfolio umgeschichtet, um unsere Abhängigkeit von den Preisschwankungen möglichst zu reduzieren.»

«Wir spekulieren nicht, es geht um den Schweizer Strom»

Die Liquiditätsprobleme gab es in erster Linie, weil die Axpo an der Strombörse in Leipzig im grossen Stil Handel betrieb: Stimmt das?

«Nein. Wenn wir uns gegen den Preisverfall absichern, verkaufen wir den Strom in Leipzig und an Industriekunden und müssen dafür sehr hohe Sicherheiten hinterlegen. Das ist das Gegenteil von Spekulation, wir opfern mögliche zukünftige Gewinne in der Zukunft, um uns gegen Verluste zu schützen. Uns wurde viel unterstellt. Aber es ging um die Absicherung der Schweizer Stromproduktion.»