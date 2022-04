Fussball-Podcast : «Würde gerne auch von diesem Zeug rauchen» – «Anderi Liga» zum Super-League-Modus

In der neuen Folge des Podcasts «Anderi Liga» sprechen die Sportjournalisten Tobias Wedermann und Fabian Ruch über die bevorstehende Modusänderung im Schweizer Fussball, das erste «Endspiel» von GC und das Transfertheater um Kylian Mbappé und Erling Haaland.

Die Sportjournalisten sprechen unter anderem über die mögliche Modusrevolution in der Super League.

Aufstockung und Playoffs zum Saisonende: Das Komitee der Swiss Football League hat einen revolutionären Vorschlag präsentiert, um den Spielmodus in der Super League anzupassen. Das beschäftigt auch 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fäbu Ruch in der neusten Ausgabe des Podcasts «Anderi Liga».

Vieles deutet auf Aufstockung hin, aber wie stehts um die Playoffs?

«Ich würde gerne auch von diesem Zeugs rauchen, das diese Personen geraucht haben, die einen solch wilden Vorschlag konzipieren», sagt Ruch. Er halte Playoffs grundsätzlich für ein spannendes und attraktives Modell in anderen Sportarten – «zum Fussball passt es aber einfach irgendwie nicht. Vielleicht muss man der Sache aber eine Chance geben.» Das vorgeschlagene Konzept sei insgesamt jedoch viel zu kompliziert. Wedermann stimmt dem zu, glaubt allerdings, dass die Super League an Attraktivität im internationalen Vergleich zulegen muss – und dass eine Aufstockung auf zwölf Teams ziemlich sicher kommt. «Vermutlich wird es zu einem Kompromiss kommen. Die Aufstockung kommt und ein Playoff-Modell für den dritten, europäischen Platz auch.»

Über eine Contini-Entlassung, wenn GC gegen Luzern verliert:

Bei GC sind sich Ruch und Wedermann einig: Es geht am Samstag im Heimspiel gegen den FC Luzern um sehr viel. «Bei einer GC-Niederlage wird Trainer Contini zum Thema», sagt Ruch. «Mag sein, aber ich traue der Clubführung keine gute Nachfolgelösung zu», entgegnet Wedermann. Er befürchte, dass bei einer Niederlage schon bald wieder die Chaos-GC-Schlagzeilen ausgepackt werden müssen.

Über einen wilden Transfersommer:

Ruch sagt: «Mbappé, Haaland, Messi, Ronaldo, Lewandowski – gleich mehrere der aktuell besten Fussballspieler der Welt könnten in diesem Sommer wechseln.» Es wird wild, prophezeit Wedermann – die Zahlen, die bei Kylian Mbappé (23) und Erling Haaland (21) gehandelt werden, seien verrückt und würden vielleicht auch dem Image der Spieler schaden. «PSG bietet 75 Millionen pro Saison für Mbappè und Haaland fordert eine Million pro Woche – wieso will man mit 21 Jahren der bestbezahlte Fussballer sein und legt nicht den Fokus darauf, wo man spielt, entwickelt wird und etwas gewinnen kann?» Ruch hat Zweifel, dass eine solche Fussballromantik noch bestehe: «Am Schluss geht es vielen nur ums Geld in diesem Business. Deshalb könnte Haaland zu Manchester City gehen.»