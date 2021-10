So sehen die Bachelor-Kandidatinnen an Halloween aus

Auch an den «Bachelor»-Kandidatinnen geht der Grusel-Spass in diesem Jahr nicht vorbei. Das «Team Widnau» mit Nadine, Sandra und Nadine Mercedes (v.l.) findet Halloween «toll». Sandra dachte sich bei ihrem Kostüm allerdings «nicht so Spezielles. Ich fand es noch cool und dann habe ich es mir einfach machen lassen».

20 Minuten zeigen sie, in welchem Kostüme sie in diesem Jahr Angst und Schrecken verbreiten wollen und verraten ihre gruseligste Erlebnisse an Halloween.

Der blutigste Tag des Jahres ist da: Am 31. Oktober ziehen wieder Vampire, Zombies und andere Gruselgestalten durch die Strassen und verbreiten Angst und Schrecken – oder versuchen es zumindest. So auch einige Kandidatinnen der zehnten «Bachelor»-Staffel, die sich bereits am Wochenende in ihre Kostüme geschmissen und haufenweise Kunstblut aufgetragen haben.

Von «recht witzig» bis «vollllll Angst»

Romina «polarisiert schon genug»

Dass «Halloween in der Schweiz und generell in Europa nicht so zelebriert wird wie in den USA», enttäuscht Patricia. Der 25-Jährigen gefällt es, «sich zu verkleiden und auf zahlreichen Motto-Partys» zu tanzen. Dennoch hatte auch sie schon schlechte Erfahrungen mit dem Gruseltag. «Als wir jünger waren, sind wir mit einer Gruppe an Türen klingeln gegangen. Ich erinnere mich an eine Frau aus unserem Dorf, die uns beleidigt und angeschrien hat, wie wir es wagen können, einen Tag zu feiern, an dem früher Kinder geopfert wurden.»