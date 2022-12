Cristiano Ronaldo meldet sich nach WM-Aus zu Wort

Am Ende des Spiels verschwand Cristiano Ronaldo weinend in den Katakomben.

Am Samstagabend flog Cristiano Ronaldo mit Portugal aus der WM.

Aussenseiter Marokko hat als erste afrikanische Mannschaft den Halbfinal bei einer Fussball-Weltmeisterschaft erreicht. Das Team von Trainer Walid Regragui siegte am Samstag in Doha gegen Ex-Europameister Portugal 1:0 und sorgte nach dem Coup gegen Spanien für eine weitere Überraschung.

Cristiano Ronaldo war nach dem WM-Aus untröstlich und verschwand weinend in den Katakomben. Zu Beginn der Partie sass er auf der Bank, der 37-Jährige wurde erst in der zweiten Hälfte eingewechselt. Ein Umstand, den Portugals Trainer Fernando Santos verteidigte und Freundin Georgina Rodriguez heftig kritisierte.

«Der Traum war schön»

Am Sonntagnachmittag meldete sich der Superstar, der derzeit vereinslos ist, dann auch zu Wort. Auf Insta schrieb Ronaldo, dass der WM-Titel mit Portugal zu gewinnen, sein grösster Traum gewesen sei. «Dafür habe ich gekämpft. Ich habe hart für diesen Traum gekämpft, habe immer alles gegeben», so der Portugiese. Er habe auf dem Spielfeld alles gegeben, dem Kampf nie den Rücken gekehrt und diesen Traum nie aufgegeben.

Nun sei leider der Traum zu Ende gegangen. «Es hat keinen Sinn, heftig zu reagieren. Ich möchte nur, dass alle wissen, dass viel gesagt, viel geschrieben und viel spekuliert wurde, aber mein Engagement für Portugal hat sich nicht eine Sekunde lang geändert», sprach Ronaldo seine Kritiker an. Er sei immer einer, der für das Ziel aller gekämpft habe, und einer, der seinen Mannschaftskameraden und seinem Land nie den Rücken zukehren würde.

Den Post schloss der 37-Jährige mit Danksagungen an Portugal und Katar. Ronaldo: «Der Traum war schön, solange er währte ... Hoffen wir, dass die Zeit ein guter Ratgeber sein wird und es jedem erlaubt, seine eigenen Schlüsse zu ziehen.»

Glücklos in WM-K.o.-Runden

Fast zwei Jahrzehnte glänzte Ronaldo mit famosen Leistungen. Ob bei Manchester United, Real Madrid oder auch Juventus. Er schoss in 949 Pflichtspielen auf Clubebene stolze 701 Treffer. Für Portugal traf er knapp drei Mal so oft (118) wie Pauleta (47), der Zweitplatzierte in der ewigen portugiesischen Torschützenliste.