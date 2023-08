Katze gequält: Ein Kriminologe äussert sich zur Tat

Laut dem Kriminologen Dirk Baier ist die Erkenntnis gut belegt, dass Personen, die in jungen Jahren Tiere quälen, auch in späteren Lebensphasen oftmals gewalttätig werden.

Herr Baier, was sagen Sie zur Tat?

Besteht die Gefahr, dass die Täter weitere Gewalttaten begehen?

Mich würde es nicht wundern, wenn die Täter in der Vergangenheit schon mit Gewalt und Aggressionen in Erscheinung getreten sind, möglicherweise auch schon Tiere gequält haben. Zudem ist in der Kriminologie die Erkenntnis gut belegt, dass Personen, die in jungen Jahren Tiere quälen, auch in späteren Lebensphasen oftmals gewalttätig werden. Tierquälerei ist ein wichtiger Risikomarker. Eine frühzeitige Reaktion darauf, dass junge Menschen Tiere quälen, ist daher wichtig. Es ist wie bei allen anderen Risikofaktoren, die wir kennen: Es gibt auch viele Menschen, auf die dieser Faktor zutrifft, die nicht auffällig werden.