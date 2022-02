Der Maestro meldet sich zu Wort - «Würde mir wünschen, dass es schneller geht» – Federer gibt Reha-Update

Letzmals stand er im Juli 2021 in Wimbledon auf dem Platz.

Roger Federer arbeitet daran, noch in dieser Saison auf den Tennis-Court zurückkehren zu können.

An einem Sponsorentermin sprach der «Maestro» nun über seine Comeback-Pläne.

Es war ruhig geworden um Roger Federer in den letzten Monaten. Die lebende Schweizer Tennis-Legende bestritt seinen letzten Ernstkampf im Juli vergangenen Jahres in Wimbledon, als ihn der Pole Hubert Hurkacz aus dem Turnier bugsierte. Im August musste Federer sich dann zum dritten Mal am rechten Knie operieren lassen und fehlt seither verletzt. Seitdem gab er letztmals im November ein Update dazu, wie es ihm geht.