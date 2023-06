Würde so die Familie von Jennifer Aniston und Brad Pitt aussehen?

Die Schauspieler Johnny Depp und Winona Ryder waren zwischen 1989 und 1993 liiert. So hätten ihre Kinder aussehen können.

Mit AI-Technik zeigt der Künstler Jeremy Pomeroy, wie die Kinder von vergangenen oder fiktiven Promi-Paaren ausgesehen hätten. So etwa bei Brad Pitt und Jennifer Aniston, die zwischen 2000 und 2005 kinderlos verheiratet waren.

Was wäre, wenn Jennifer Aniston (54) und Brad Pitt (59) ein Paar geblieben wären und Angelina Jolie (48) nicht dazwischengefunkt hätte? Diese Frage haben sich wohl einige Fans des Hollywood-Traumpaares gestellt. Offenbar auch der digitale Künstler Jeremy Pomeroy. Mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellte er fiktive Familienporträts nicht nur von Jennifer Aniston und Brad Pitt, die sich im Jahr 2005 getrennt hatten, sondern auch von anderen Promis, die einst ein Paar waren. Dabei steht die Frage im Raum, wie deren Kinder wohl ausgesehen hätten.

So wird unter anderem auch das «Titanic»-Traumpaar Leonardo DiCaprio (48) an der Seite von Schauspielkollegin Kate Winslet (47) mit zwei Kindern dargestellt – einem Mädchen und einem Jungen. Die beiden waren im echten Leben zwar nie zusammen, doch ihre inszenierte Romanze auf der Jungfernfahrt des wohl berühmtesten Schiffs der Welt liess die Herzen der Kinobesucher höher schlagen. Im echten Leben turtelten hingegen beispielsweise Popstar Taylor Swift (33) und Ex-One-Direction-Mitglied Harry Styles (29). Gemeinsame Kinder gab es aber nie. Wie das hätte aussehen können, zeigt Pomeroy mit seiner KI-Kunst auf. Alle seine fiktiven Familienporträts siehst du in der Bildstrecke oben.