Würdest du das Geschlecht deines Babys wissen wollen?

Am Montag hat Model Emily Ratajkowski öffentlich verkündet, dass sie und ihr Mann, Schauspieler Sebastian Bear-McClard, ein Baby bekommen . Dazu veröffentlichte die 29-Jährige einen Essay auf «Vogue.com» sowie einen Kurzfilm, bei dem ihre BFF Lena Dunham Regie führte.

«Es gibt komplexere Dinge als Genitalien»

Nachdem die Menschen in ihrem Umfeld ihr und ihrem Mann zur Schwangerschaft gratuliert hätten, würden sie sofort nach dem Geschlecht des Babys fragen, schreibt Emily im Essay. «Wir antworten dann jeweils, dass wir es erst wissen, wenn unser Kind 18 Jahre alt ist. Und dass es uns dann sein Geschlecht mitteilen wird.»

Die Leute würden darüber jeweils lachen, schreibt Emily. «Dabei steckt Wahrheit in diesem Spruch.» Etwa, dass es komplexere Dinge gebe als die Genitalien, mit denen ihr Kind geboren werden könnte. Zum Beispiel: «Wer wird diese Person sein? Wie wird sie unser Leben verändern?»

Andere Celebs sehen es gleich

Mit ihrer Entscheidung sind Emily und Sebastian nicht alleine. Auch Comedian Russel Brand sagte vor der Geburt seines Babys in der «The Jonathan Ross Show», dass er und seine Frau Laura Gallacher das Geschlecht ihres Kindes nicht wüssten: «Möglicherweise zwinge ich meinem Kind nie ein bestimmtes Geschlecht auf. Lass das Kind erwachsen werden und sein, was zum Teufel es sein will.»

Die meisten Stars stehen auf Gender Reveals

Katy Perry postete dieses Bild ihres Mannes mit der Caption «It’s a girl». Sieht man schliesslich am rosa Cake-Frosting im Gesicht von Orlando Bloom.

Gender-Reveal-Pionierin bereut ihre Erfindung mittlerweile

Übrigens: Jenna Karvunidis, die Erfinderin der sogenannten Gender Reveal Partys, gab kürzlich bekannt, dass sie bereue, so einen Trend losgetreten zu haben. «Wen interessiert schon, welches Geschlecht ein Baby hat?», fragte sie zehn Jahre nachdem ihr Blogpost mit einer pink gefüllten Torte viral ging. In einem Interview mit dem «Guardian» distanziert sie sich von den Inszenierungen in pastelligem Pink oder Blau.