Buccal Massage im Test: Wir lassen uns den Mund von innen massieren

Was haben Jennifer Lopez, Meghan Markle und Kristen Bell gemeinsam? Ihnen allen wird nachgesagt, grosse Fans von Buccal Massagen zu sein. Falls du jetzt ein grosses Fragezeichen auf der Stirn hast: Buccal ist das englische Wort für Wange und die Massage passiert da, wo man ihr am nächsten kommt – innerhalb des Mundes. Tanja Paganal ist Expertin für Nährstoffkosmetik und Körperhaltung und bietet die spezielle Behandlung in ihrem Zürcher Studio Cocoon Cosmetics an. Wir haben sie für dich getestet.