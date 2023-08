Dyson Zone : Kopfhörer mit Luftfilter – Tragen wird zur Mutprobe

Kopfhörer und Luftfilter in einem: Die Dyson Zone sind Noise Cancelling, gleichzeitig filtern sie die Umgebungsluft.

In der Schweiz sollen die Kopfhörer ab 2024 erhältlich sein.

Die Firma Dyson stellt nicht nur Luftfilter und Föhne her, sondern nun auch ein hybrides Produkt, eine Mischung aus Kopfhörer und Luftfilter.

Luftfilter sind spätestens seit der Corona-Pandemie voll im Trend – sie sollen nicht nur Viren, sondern auch andere gesundheitsschädliche Stoffe wie Russ, Staub und Abgase aus der Umgebung filtern. Ihr Problem: Sie sind nicht mobil, sondern stehen fix an Ort und Stelle. Die Firma Dyson wollte dem entgegenwirken und erfand kurzerhand ein Paar Noise Cancelling Headphones, die gleichzeitig noch als mobiler Luftfilter fungieren. Zu schön, um wahr zu sein? Die Idee ist es vielleicht, das Design aber definitiv nicht. Denn es ist nicht übertrieben zu sagen, dass der Filteraufsatz an einen Maulkorb für Menschen erinnert.

Das Tragen wird zur Mutprobe

Neun von zehn Menschen atmen laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schädliche Luft ein. Dementsprechend hat Dyson mit der «Zone» definitiv ein Produkt auf den Markt gebracht, das eine gewisse Anwendungsberechtigung hat. Sein Geheimnis versteckt sich in dessen Hörmuscheln: Darin steckt je ein Kompressor, der Luft durch doppellagige Filter ansaugt und die saubere Luft über einen Bügel zu Nase und Mund leitet. Der Bügel berührt dabei nicht das Gesicht. Die Rücklaufkanäle darin verhindern, dass Seitenwind den sauberen Luftstrom stören könnte und ein Netz in der Mitte sorgt dafür, dass die beiden Luftströme verteilt werden.