Das tiefste Hotelzimmer der Welt liegt in einer Mine

Hoch hinaus: Baumhaus oder Felswand. Im, über oder am Wasser fänd ich spannend. Burgen und Schlösser, in denen es spukt. Ich mag einfache Unterkünfte, die nur zu Fuss erreichbar sind. Nein danke, ich bleibe lieber bei klassischen Hotelferien.

Um in das im April eröffnete Camp des Unternehmens Go Below zu gelangen, musst du zuerst eine Reise durch die verlassene viktorianische Schiefermine auf dich nehmen. Das Abenteuer wird einmal wöchentlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag durchgeführt und beginnt für die ganze Gruppe der anreisenden Gäste an der Tanygrisiau-Basis mit einer 45-minütigen Wanderung in die Berge.