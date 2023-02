Thun: Thomas Winkler aka Angus McSix bekämpft die Mächte des Bösen

Nur Notar sein könnte er nicht. Nachdem ihn seine alte Band rausgeworfen hatte, will Thomas Winkler durchstarten. Sein «Disstrack» an seine früheren Kollegen kommt beim Publikum an.

Das Interview mit Thomas Winkler aka Angus McSix – das vollständige Interview findest du weiter unten im Artikel. 20 Minuten/Lucas Orellano, Celia Nogler

Darum gehts Im Sommer 2021 warf seine alte Band Thomas Winkler raus.

«Das Beste, das passieren konnte», sagt er rückblickend.

Nun hat er mit seiner neuen Band den ersten Song herausgegeben.

Ein Auftritt am grössten Metalfestival der Welt steht auch schon fest. Dabei hat die Band noch gar nie zusammen geprobt.

Thomas Winkler führt ein Doppelleben, das gegensätzlicher kaum sein könnte. Einst war er der jüngste Notar des Kantons Bern, elf Jahre später leitet er in Thun immer noch sein eigenes Notariat. Gleichzeitig verkörpert er als einer der bekanntesten Powermetal-Sänger der Welt den Character des Angus McSix, der in mehreren Dimensionen gegen das Böse kämpft.

Bis im Sommer 2021 war Winkler Frontmann und Sänger der Band Gloryhammer, dann wurde er gefeuert. «An einem Sonntagmorgen bin ich aufgewacht und habe die Mail gesehen, in der es hiess: ‹Du bist nicht mehr dabei›», sagt Winkler zu 20 Minuten. Sein Rauswurf war in der Powermetal-Szene ein Schock, und auch für ihn selber, wie er erzählt.

Mittlerweile ist er aber froh um den Abgang: «Im Nachhinein ist es wohl das Beste, das passieren konnte», sagt er. Man habe sich auseinandergelebt. «Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich meine neuen Bandmitglieder gar nicht kennengelernt», so Winkler.

«Master of the Universe»

Mit der neuen Band «Angus McSix» – nach der Hauptfigur benannt – will er jetzt durchstarten. Bisher läuft es ziemlich gut. Der vor dem offiziellen Albumrelease im April veröffentlichte Song «Master of the Universe» marschiert auf Youtube schon in Richtung 1-Millionen-Grenze. Wahrscheinlich auch, weil das Lied ein bisschen ein Disstrack an seine alte Band ist, wie Winkler zugibt. Aber nicht nur. Ihm geht es darum, die Story weiterzuführen.

Denn Winkler will nicht nur Musik bieten. «Das ist langweilig», sagt er. «Die Leute kommen, weil sie Unterhaltung haben wollen und das wollen wir ihnen bieten.» Derzeit arbeitet die Band zusammen mit Technikerinnen und Technikern des grössten Metalfestivals der Welt, dem Wacken Openair in Deutschland, an einer Bühnenshow mit Pyrotechnik, Schauspielern und Stuntmen.

Thomas Winkler spricht über seine Arbeit, seine Musik, Konkurrenzkampf zwischen Bands, Onlyfans, Ferien, seinen Abgang bei Gloryhammer, und erklärt, ob er im Tourbus auch Dokumente beurkunden darf. 20 Minuten/Lucas Orellano, Celia Nogler

«Gratwanderung zwischen lächerlich und lustig»

Dort haben Angus McSix einen Platz im Programm auf der Hauptbühne bekommen – ohne, dass sie überhaupt ein Album herausgegeben hätten. «Es gab meines Wissens noch keine Band, der das gelungen ist», sagt Winkler.

Mit an Bord sind drei weitere Bandmitglieder:

Gitarristin Thalia Bellazecca als Thalestris, Königin der Laser-Amazonen von Kaledonien

Gitarrist und Sänger Sebastian Levermann als Erzdämon Deebulon, der Ursprung alles Bösen

Schlagzeuger Manuel Lotter als Skaw, durchtrainierter Berserker aus dem Norden

Selbstironie wird hier grossgeschrieben. «Es ist immer eine Gratwanderung zwischen lächerlich und lustig», sagt Winkler.

Und wie führt man überhaupt ein Notariat, wenn man ständig unterwegs ist und Konzerte spielt? «Man braucht gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist das A und O», sagt Winkler. Wenn er nicht gerade auf der Bühne steht, ist er per Telefon erreichbar, zudem hat er seinen Laptop dabei. Während andere dann bis am Mittag ausschlafen, ist er nötigenfalls um acht Uhr morgens bereit und beantwortet E-Mails. Ganz alles darf er unterwegs aber nicht: Um Dokumente beurkunden zu können, muss er im Kanton Bern zugegen sein.

Noch nie zusammen geprobt

Am 19. April ist die erste Show von Angus McSix in der Konzertfabrik Z7 in Pratteln BL. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun: Die international besetzte Band hat noch gar nie zusammen geprobt. «Anfang April treffen wir uns erstmals zu einer Probe für ein Wochenende. Nachher hoffe ich doch, dass alle ihre Parts gut draufhaben», sagt Winkler.

Powermetal – ist das etwas für dich? Ja klar, ich höre nichts anderes! Hin und wieder ist mir schon nach Einhörnern und dunklen Magiern. Nein, ich höre nur Death, Thrash, Black, Doom, Sludge und/oder Grindcore. Nein, Metal ist grundsätzlich nichts für mich.

Aktivier jetzt den Bern-Push!