Luxuriöse Küchengeräte - Würdest du einen Stabmixer aus Gold für 2500 Franken kaufen?

Bamix Stabmixer Luxuryline aus 24 Karat Gold – Fr. 2500.–

Seit 1954 produziert Bamix im t hurgauischen Mettlen Stabmixer – bis heute in Handarbeit. Bamix ist nicht nur die Erfinderin des Stabmixers, ihre Produkte werden in über 40 Länder n auf der ganzen Welt verkauft und geniessen im Haushalt, wie auch i n der Spitzen gastronomie einen hervorragenden Ruf – nicht zuletzt, weil der Mixermotor eine lebenslange Garantie hat. «Die Luxuryline aus 24 Karat Gold ist die Speerspitze unseres Sortiments. Damit wollen wir zeigen, dass wir kreative Ideen umsetzen können und immer wieder mit Innovationen aufwarten», sagt Bamix-Marketingleiter Christian Minichshofer zu 20 Minuten Lifestyle.

Miele Dialoggarer – ca. Fr. 9000.–

Man schiebt Wurzelgemüse, Fisch, Fleisch und sogar einen Kuchen gleichzeitig in den Ofen, drückt einen Knopf und das Gerät erledigt den Rest. Klingt nach Magie, soll aber wirklich funktionieren. Und zwar, indem der Dialoggarer mittels elektromagnetischer Wellen mit den Lebensmitteln kommuniziert und sie jeweils nur so stark kocht, wie sie es brauchen. So viel High-Tech hat seinen Preis. Der Dialoggarer von Miele kostet zirka Fr. 9000.–

Toaster Mitsubishi – ca. Fr. 470.–

Kühlschrank Sub-Zero and Wolf – ca. Fr. 18’000

In US-Serien und Filmen sieht man die unglaublich grossen Ami-Kühlschränke oft in Aktion und wünscht sich, dass der hauseigene Frigo nur ein Drittel so gross wäre. Die Marke Sub-Zero and Wolf produziert die nobelsten Kühlschränke des Landes aus Edelstahl, Glas und vielen technischen Innovationen. Dafür muss man aber auch fast 18’000 Franken für ein Kühlgerät hinblättern.