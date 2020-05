Einsam

Würdest du gern so abgelegen wohnen?

Hat es dir oft zu viele Menschen und du sehnst dich nach mehr Einsamkeit und mehr Ruhe? Wir zeigen dir 25 Orte, an denen du der Menschheit aus dem Weg gehen kannst.

Manche reden von Dichtestress, andere haben einfach die Nase voll vom ständigen Menschenkontakt. Doch was kann man dagegen tun? Ab in die Ferien? Hilft leider wenig: Auslandreisen sind grad keine Option und sogar wenn: An den beliebten Ferienzielen häufen sich die Menschenmassen genauso wie zu Hause. Da wünscht man sich doch ganz, ganz weit weg, an irgendeinen Ort, wo kein anderer oder nur ganz wenige hinkommen.