Würenlingen AG: Betrunkener Autofahrer manövriert Opel in Grube

Das ist passiert

Glück im Unglück: Ein 57-Jähriger verlor in einem Kreisel auf der Döttingerstrasse in Würenlingen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Pfosten und kam in einer Grube zum Stillstand. Wie die Kantonspolizei Aargau berichtet, landete das Fahrzeug auf dem Dach, konnte jedoch durch die Ersthelfer zur Seite gedreht werden, sodass der 57-Jährige sein Auto verlassen konnte. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr.