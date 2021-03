Als Kind haben wir häufig bei unseren afrikanischen Freunden gegessen. Da gab es immer ein Curry, das so scharf war, dass die Lippen mehrere Minuten lang brannten. Aber gleichzeitig war das Curry auch so fein, dass man diese Schmerzen in Kauf nahm.

Da bin ich nicht heikel. Mir kommt es mehr auf das Gegenüber an und wie das Essen inszeniert wird. Eine Take-away-Pizza am Strand kann genau so verführerisch sein wie ein 5-Gänge-Menü in einer Loft.