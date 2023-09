Dank Kamerasystem: Fund des ersten frisch gefallenen Meteoriten im Oman

Unterhaltsarbeiten an einer Feuerballkamera in der Wüste des Oman im Februar 2023.

Die Feuerkugel (Meteor), die am 8. März 2022 aus einer Entfernung von über 200 Kilometer aufgenommen wurde.

In Anlehnung an seinen Fall-Ort wurde der Meteorit offiziell «Al-Khadhaf» benannt.

Ein omanisch-schweizerisches Forschungsteam konnte in der Folge erstmals im Oman einen frisch gefallenen Meteoriten bergen.

Neue Himmelsbeobachtungskameras in der zentralen Wüste des Oman zeichneten im Februar 2022 mehrere Feuerbälle auf.

Dank Aufnahmen eines neu installierten Kameranetzwerkes im Oman konnte ein omanisch-schweizerisches Forscherteam, dem auch Mitarbeitende des Naturhistorischen Museums Bern (NMBE) angehören, dort erstmals einen frisch gefallenen Meteoriten bergen. Der im Februar 2023 gefundene Meteorit wurde nun unter dem Namen « Al-Khadhaf » in die internationale Meteoriten-Datenbank aufgenommen, wie das NMBE mitteilt.

Im Jahr 2022, dem ersten Betriebsjahr, zeichnete das Kamerasystem im Oman mehrere Feuerbälle auf. «Bei zwei dieser Ereignisse war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Meteoriten den Boden erreichten und nicht vollständig in der Atmosphäre verglüht waren», heisst es in der Mitteilung. Zwischen Januar und Februar 2023 seien die beiden Zielgebiete, die mehr als 500 Kilometer voneinander entfernt liegen, nach Meteoriten abgesucht worden.

Zwischen Mars und Jupiter beheimatet

Am 7. Februar 2023 – 336 Tage nach der Beobachtung einer Feuerkugel am 8. März 2022 – konnten in der Nähe von Al-Khadhaf im Südwesten Omans zwei kleine, frisch aussehende Meteoriten von 8,2 und 13,8 Gramm geborgen werden. «Die Verbindung zwischen der beobachteten Feuerkugel und den gefundenen Meteoriten wurde durch den Nachweis von kurzlebigen radioaktiven Isotopen, insbesondere Mangan-54 und Natrium-22, bewiesen», schreibt das NMBE weiter. Die Ergebnisse seien kürzlich der Meteoritical Society vorgelegt, der Meteorit sei nun offiziell als «H5-6 (breccia)» klassifiziert worden.