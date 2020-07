Bern

Wüste Massenschlägerei nach Pfefferspray-Attacke

Während einer Party kam es vor dem Berner Karma-Club zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Etliche Polizisten mussten die Streithähne trennen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es vor dem Karma-Club in Bern zu einer wüsten Schlägerei. Laut einem Augenzeugen sind gut 15 Personen in das Handgemenge involviert gewesen. «Drei grössere Gruppen fingen an auf der Strasse lauthals zu streiten», so der Leser-Reporter. « Plötzlich kam ein Mann aus dem Club gerannt und gab m e hreren Beteiligten eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht . » Der Mann habe dann versucht, schnell wieder in den Club zu springen: «Er wurde aber von einigen Personen festgehalten und verprügelt . »