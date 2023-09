Wüste Schlägerei bei Juniorenspiel in Brunnen

Am Mittwochabend kam es nach dem A-Junioren-Match zwischen dem FC Brunnen und dem FC Südstern zu einem heftigen Handgemenge.

Eine wüste Schlägerei auf dem Spielfeld: In Brunnen SZ artete am Mittwoch ein Junioren-Match aus, wobei sogar die Polizei ausrücken musste. Matthias Kessler, Präsident des FC Brunnen, sagt gegenüber 20 Minuten: «Der Endspielstand von 5:6 für den FC Südstern sorgte für Emotionen. Nach dem Abpfiff gab es Gehässigkeiten unter den Spielern wegen zwei zuvor verteilter Gelber Karten. Die Spieler beider Teams fingen mit einer Schubserei an, es kam zur Rudelbildung.»