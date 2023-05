SSC Napoli: Udinese-Anhänger attackieren feiernde Fans

Im Anschluss an das 1:1 auswärts bei Udinese stürmen Hunderte mitgereiste Fans den Platz.

Auf diesen Moment hat die Stadt Neapel 33 Jahre gewartet. Am Donnerstagabend sicherte sich die SSC Napoli dank eines 1:1 auswärts bei Udinese den dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Es ist der erste Scudetto seit 1990.

Nur Sekunden nach Abpfiff der Partie stürmten Hunderte der mitgereisten Napoli-Fans den Rasen des Stadio Friuli in Udine. Doch während sich der Grossteil davon den Feierlichkeiten des so lange ersehnten Titelgewinns widmeten, kam es auch zu einigen sehr unschönen Szenen.

Zwei Napoli-Fans im Krankenhaus

Einige Heimfans wollten sich die Meisterparty aber nicht ohne weiteres gefallen lassen. Mehrere Udinese-Anhänger verschafften sich ebenfalls Zutritt zum Rasen und prügelten mit Stöcken und Gürteln auf Napoli-Fans ein. Bereits am Vortag hatte die Fan-Kurve der Gastgeber Drohungen in Richtung Neapel ausgesprochen. «Ihr werdet nicht auf unserem Feld feiern», so die Ansage.