Ronja kommt aus Weinfelden und geht in die dritte Klasse. Und sie weiss, was sie stört. Deswegen hat sie dem Thurgauer Regierungsrat Urs Martin einen Brief geschrieben. «I bi verruckt gsi», sagt die Drittklässlerin gegenüber der «Thurgauer Zeitung». Die Gründe dafür sind ein abgesagtes Skilager, die Klimakrise und mehr alte als junge Leute in Restaurants. Ihre Mutter habe Ronja gesagt, sie solle etwas dagegen tun und nicht einfach nur wütend sein. So kam es zum Brief.