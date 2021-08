Waldbrände in Algerien : Wütender Mob zündet Mann an, weil sie ihn für Brandstifter halten

Drei Männer wurden wegen mutmasslicher Brandstiftung in Algerien festgenommen. Ein wütender Mob überfiel die Polizeiwache und zerrte einen Mann nach draussen, zündeten ihn an und liessen ihn sterben.

Bei den Waldbränden in Algerien sind bislang mindestens 49 Zivilisten und Zivilistinnen gestorben.

Insgesamt waren mehr als 100 Brände in dem nordafrikanischen Land ausgebrochen. Die Regierung geht von Brandstiftung aus.

Der Getötete kam laut Medienberichten in die Region, um bei Löscharbeiten zu helfen.

Nachdem Angreifer einen der Verdächtigen aus der Wache zerrten, setzten sie den Mann in Brand.

Für die verheerenden Waldbrände in Algerien werden Brandstifter verantwortlich gemacht.

Weil sie ihn für einen Verursacher der aktuellen Waldbrände hielten, hat ein wütender Mob in Algerien einen Mann angezündet und bei lebendigem Leib verbrennen lassen. Die Staatsanwaltschaft des Landes leitete am Donnerstag eine Untersuchung des Vorfalls in der von den Feuern besonders betroffenen Region Tizi Ouzou ein.