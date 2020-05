«Fass mich nicht an»

Wütender Party-Teilnehmer geht auf Mountainbikerin los

Eine Frau kassiert auf einer Mountainbike-Tour im Wallis einen Faustschlag ins Gesicht. Dies, weil ein Mann glaubt, dass auf dem Wanderweg keine Bikes erlaubt seien.

Die Gruppe fuhr von Chandolin über den Illseepass in Richtung Susten.

Ein 65-jähriger Mann aus dem Wallis wurde zu einer Busse von 300 Franken verurteilt, weil er im September 2019 eine Mountainbikerin tätlich angegriffen hatte. Die Frau unternahm an jenem Tag mit Freunden eine Biketour in den Bergen. Die Gruppe war mit den Fahrrädern in Richtung Susten unterwegs, als sie eine Zufahrtsstrasse zu einer Alphütte, die gleichzeitig als öffentlicher Wanderweg ausgeschildert ist, befuhr. Dort fand gerade eine private Feier statt, wie Radio Rottu Oberwallis berichtet.