Wütender Rapper schlägt Oliver Pocher mitten ins Gesicht

Darum gehts Auf Social Media kursiert derzeit ein erschreckendes Video.

Es zeigt, wie ein unbekannter Angreifer den Komiker Oliver Pocher ins Gesicht schlägt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag beim Boxkampf von Felix Sturm (43).

Beim Angreifer soll es sich laut der «Bild»-Zeitung um den Rapper und Comedian «Fat Comedy» handeln, der das Video selbst verbreitet haben soll.

Auch neben dem Ring beim Boxkampf von Felix Sturm (43) sind am Samstag die Fäuste geflogen. In der ersten Reihe im Publikum sass unter anderem Oliver Pocher (44). Ein Video, das derzeit im Internet kursiert, zeigt, wie der Komiker nichtsahnend mit seinen Sitznachbarn plaudert, als plötzlich ein Mann hervortritt und ihm mit der rechten Hand mitten ins Gesicht schlägt.

Daraufhin fällt Pocher fast vom Stuhl, neigt sich völlig perplex zur Seite und steht schliesslich auf, um sich in Sicherheit zu bringen. Kurz darauf stellen sich Sicherheitsangestellte zwischen Pocher und seinen Angreifer, bei dem es sich laut der «Bild»-Zeitung um Rapper und Komiker Omar alias «Fat Comedy» handeln soll. Das Video des Angriffs tauchte kurz nach dem Vorfall auf seinem Instagram-Profil auf. Er dürfte es selbst verbreitet haben.

Unter dem Post begründet der Rapper seinen Angriff und schreibt direkt an Pocher gerichtet: «Weil du so einen unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt, die behaupten, vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt… Diese Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf. Liebe Grüsse, Omar.» Mittlerweile wurde das Instagram-Profil deaktiviert.

«Ihr müsstet euch schämen»

Oliver Pochers Ehefrau Amira (29) meldete sich zwischenzeitlich via Instagram zu Wort. In ihrer Story sagte sie: «Eine interessante, schlaflose Nacht liegt hinter uns. Ich habe mich sehr, sehr geärgert.» Sie schildert die Ereignisse: «Letzte Nacht hat so ein arbeitsloser, halbstarker Möchtegern-Rapper oder Comedian – ich weiss nicht, was er gerne wäre – meinem Mann eine Backpfeife verpasst, aber eine ordentliche.»

Sie kritisiert das Verhalten des Angreifers scharf und schreibt weiter: «Dieses Niedermachen... Leute, das sind alles Menschen, die sich wehren können – und ein Mensch, der eine Meinung hat. Aber so etwas mit Gewalt zu bekämpfen und dann noch zu feiern... Schämen müsstet ihr euch, wirklich.»

Pietro Lombardi macht sich für Pocher stark

Auch Sänger Pietro Lombardi (29) macht sich für Pocher stark und schreibt: «Lächerlich, einen Familienvater so von hinten anzugreifen… Es ist und bleibt ein Witz, was du da abgezogen hast. Ihr wollt euch für soziale Sachen einsetzen, aber dann öffentlich darüber lachen und sowas auch noch hochladen... Wie kann man nur so etwas unterstützen?»

Omar selbst reagierte auf Pietros Kommentar und schrieb: «Bruder, du sagst das nur, weil das dein Kollege ist. Verstehst du aber auch, dass dieser Mensch ein Mädchen unterstützt hat, die versucht hat, das Leben meines Bruders zur Hölle zu machen? Wenn dich was stört, kannst du gerne bei mir anrufen.»