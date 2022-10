Mallorca: Verirrter Taucher überlebt dank Luftkammer

Mallorca : «Wundersame Rettung» – verirrter Taucher überlebt dank Luftkammer

Der 50-jährige erfahrene Taucher hatte sich am Sonntag in der Unterwasserhöhle Cova de sa Gleda verirrt. Hätte er nicht eine Luftkammer entdeckt, wäre er gestorben.

Die Rettungskräfte konnten den Taucher am späten Sonntagabend lebend aus einer Luftkammer in der Unterwasserhöhle Cova de sa Gleda bergen.

Ein vermisster Taucher ist auf Mallorca in einem dramatischen Rennen gegen die Zeit vor dem Erstickungstod gerettet worden. Der 50-Jährige sei Sonntagnacht gegen 23 Uhr in der Unterwasserhöhle Cova de sa Gleda in Manacor rund 60 Kilometer westlich von Palma gefunden und geborgen worden, berichteten Medien am Montag unter Berufung auf die Behörden der spanischen Mittelmeerinsel.