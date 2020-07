Spitzenspiel in Challenge League

Wundersames GC-Comeback – die Barrage rückt näher

Die Zürcher machen im Spitzenkampf gegen Vaduz ein 0:2 wett und siegen dank zwei späten Toren 3:2. Der Vorsprung im Barrage-Duell beträgt neu fünf Punkte.

GC griff bis zuletzt an, wollte die erste Niederlage im «Nach-Corona-Zeitalter» nicht hinnehmen. Und der Zürcher Offensivgeist wurde belohnt: Nassim Ben Khalifa konnte sechs Minuten vor Spielende eine Massflanke des eingewechselten Giotto Morandi einnicken – 2:2.

Dann waren die Zürcher plötzlich ganz nahe am Sieg, weil Vaduz’ Dorn wegen einer Notbremse an Nikola Gjorgjev des Platzes verwiesen wurde. Sollte das grosse Comeback noch gelingen? Ja. Routinier Andreas Wittwer traf mit einer wunderbaren Direktabnahme in der 89. Minute tatsächlich noch zum Sieg.