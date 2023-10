Mia Madisson erwartet nach zwei Fehlgeburten ihr erstes Kind

1 / 8 Vor einem Jahr gaben sich Reality-TV-Star Mia Madisson (26) und Tattoo-Artist Matteo Rocco (31) in Vegas das Jawort. Privat Nur wenige Wochen zuvor sind die beiden zusammengekommen. Die Ehe ist in der Schweiz nicht anerkannt. Privat Aus diesem Grund haben sie ihr Eheversprechen in Italien im Frühjahr nochmals nachgeholt. Privat

Darum gehts Grosse Freude bei Reality-TV-Star Mia Madisson und Tätowierer Matteo Rocco: Sie erwarten ein Baby!

«Es fällt mir extrem schwer, meine Freude in Worte zu fassen. Nach all den Strapazen kann ich es noch immer nicht realisieren, dass es endlich geklappt hat», sagt sie im Gespräch mit 20 Minuten.

Zuvor hatte sie zwei Fehlgeburten, musste unzählige hormonelle Behandlungen und eine künstliche Befruchtung über sich ergehen lassen, bis ihr Wunsch in Erfüllung ging.

Seit Jahren träumt Mia Madisson von einem Baby. Nun geht ihr langersehnter Wunsch in Erfüllung, wie sie auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt. «Ja, ich bin endlich schwanger», sagt sie merklich erleichtert und fügt an: «Es fällt mir extrem schwer, meine unendliche Freude in Worte zu fassen. Nach all den Strapazen kann ich es noch immer nicht realisieren, dass es endlich geklappt hat.»

Der Weg zu ihrem Babyglück war in der Tat kein leichter: zwei Fehlgeburten, unzählige hormonelle Behandlungen und eine künstliche Befruchtung – all das begleitet durch emotionalen und körperlichen Schmerz. «Es war hart und hat mich sehr geprägt. Hinzu kommt, dass es finanziell auch unglaublich belastend war. Alleine für den Transfer haben wir 15’000 Franken bezahlt – Medikamente ausgeschlossen», sagt sie. Weiter ergänzt die 26-Jährige: «Ich kann nicht verstehen, weshalb Frauen, die nichts dafür können, die Kosten tragen müssen und übergewichtigen Menschen beispielsweise wird eine Magenverkleinerung von der Krankenkasse übernommen. Das ist unfair.»

Mia Madisson: «Mit einem Baby wäre ich die glücklichste Frau der Welt»

Mia wolle aber nicht auf die vergangenen Umstände zurückblicken, sondern sich nun auf das Hier und Jetzt fokussieren: «Ich geniesse die Schwangerschaft in vollen Zügen und habe glücklicherweise bisher keine Beschwerden.» Mittlerweile befindet sich in der neunten Woche – also noch unter der bekanntlich kritischen Drei-Monats-Grenze. Davon will der Reality-Star ohnehin nichts wissen: «Babys sind eine grosse Freude. Der Verlust, ein grosser Schmerz. Ich sehe nicht ein, weshalb man nicht über beides öffentlich reden sollte. Meine Community hat es verdient, dass ich ehrlich bin mit ihnen. Sie hat mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt.»

Auch wenn sie sich auf Positives fokussieren will, ganz zurücklehnen könne sie sich aber doch nicht. So sei es am vergangenen Sonntag zu Blutungen gekommen – ein Schock! «Ich bin panisch ins Spital gefahren und habe mich direkt untersuchen lassen.» Rasch folgte allerdings die Entwarnung, dass mit dem Fötus alles in Ordnung sei. «Eine Grundangst schwingt immer mit», sagt sie und hofft auf einen weiteren ruhigen Verlauf: «Ich bin gerade unendlich glücklich. Mit einem Baby wäre ich aber die glücklichste Frau auf der ganzen Welt.»

Matteo ist Mias grosse Liebe

Vater des Kindes ist der Tätowierer Matteo Rocco. Die Beziehung der beiden musste in kürzester Zeit bereits zahlreiche Höhen und Tiefen erleben. Doch sie haben immer wieder zueinandergefunden. «Matteo und ich sind füreinander bestimmt. Wir kennen uns immer besser. Auch durch intensive Gespräche mit seiner Mutter haben wir gelernt, wie wir miteinander langfristig durchs Leben gehen können», sagte Mia im Hochzeitsinterview mit 20 Minuten. Die beiden sind seit bald zwei Jahren verheiratet. Ein erstes Mal haben sie sich in Las Vegas das Jawort, ein zweites Mal im Frühjahr in Italien, der Heimat des 31-Jährigen.

