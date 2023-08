Wunsch-Flüchtling ist jung, weiblich und christlich

Eine wichtige Flüchtlingseigenschaft in den Augen vieler ist die Schutzbedürftigkeit. Wenn jemand von Krieg betroffen ist, spielt eine viel höhere Solidarität mit als etwa gegenüber jemandem, der ein besseres Leben sucht. Zerstörtes Wohnhaus in Izyum, Ostukraine.

Forscher der Hochschulen ETH, Berkeley und Stanford wollten wissen, wie wohlgesinnt europäische Länder gegenüber Asylsuchenden sind (siehe Box). Das Resultat ist teilweise erstaunlich. So hat die Aufnahmebereitschaft seit 2016 zugenommen, obwohl mit dem Ukraine-Krieg dreimal so viele Flüchtende kamen wie auf dem Höhepunkt des Syrienkriegs. Gewisse Asylsuchende haben bei der europäischen Bevölkerung bessere Chancen als andere. Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie.

Ein Forscherteam der Hochschulen ETH, Berkeley und Standford hat 33’000 Personen in 15 europäischen Ländern zu ihrer Aufnahmebereitschaft gegenüber Asylsuchenden befragt. Die erste Befragung fand 2016 statt, die zweite 2022. Die Befragten bekamen Profile von hypothetischen Asylsuchenden, bei denen Merkmale wie Religion, Geschlecht, Beruf oder Fluchtgrund zufällig variierten, und entschieden dann, welche sie in ihrem Heimatland aufnehmen würden.

Spanien am aufnahmefreundlichsten

Die Studie zeigt, dass die Aufnahmefreundlichkeit in Europa gegenüber Asylsuchenden in den letzten Jahren «erstaunlich stabil geblieben ist», wie Studienautor Hangartner sagt. Sie sei heute sogar noch leicht höher als auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung aus Syrien. Am aufnahmefreundlichsten äusserten sich die Befragten aus Spanien, gefolgt von Italien, Deutschland und Griechenland. Auf der anderen Seite der Skala sind Tschechien, Grossbritannien, Ungarn und Frankreich. Die Schweiz ist im Mittelfeld.