USA & Grossbritannien - Verwirrung um «Vergiftung» – neue Bilder von Abramowitsch aufgetaucht

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch (55) soll als Teilnehmer der ukrainisch-russischen Friedengespräche Anfang März vergiftet worden sein.

Darum gehts Roman Abramowitsch nimmt an ukrainisch-russischen Friedensgesprächen teil.

Dabei soll der Multimilliardär vergiftet worden sein, berichteten am Montag mehrere internationale Medien.

Gemäss US-Geheimdienstangaben sollen «Umwelteinflüsse» für die Symptome des 55-Jährigen verantwortlich gewesen sein. Grossbritannien hält die Vergiftungstheorie hingegen für plausibel.

Am Wochenende erst kam heraus, dass der Milliardär und Noch-Besitzer des Chelsea FC, Roman Abramowitsch (55), Teil einer russischen Delegation bei Friedensgesprächen mit der Ukraine Anfang Monat gewesen sein soll. Gestern Montag dann folgte der Hammer: Der 55-Jährige sowie weitere Teilnehmer der Gespräche vom 3. März sollen vergiftet worden sein. Abramowitsch habe anschliessend an dem Treffen in Kiew rote Augen gehabt und im Gesicht und an den Händen soll sich seine Haut geschält haben.

Stimmt nicht, erklären nun US-amerikanische Geheimdienste gemäss «Sky News». Ein US-Geheimdienstmitarbeiter erklärte gegenüber dem britischen TV-Sender, dass die Symptome eher «durch Umwelteinflüsse und nicht durch eine Vergiftung» zustande gekommen sein dürften. Eine Antwort, die unter einer Reihe von Chemiewaffen-Experten für reichlich Irritation sorgte. Auch in London sieht man das offenbar anders. Das dortige Aussenministerium teilte am Dienstag mit, man nehme die Vorwürfe ernst, diese seien «sehr beunruhigend».

Besser nichts essen, trinken oder berühren

Zuvor waren dramatische Nachrichten aus dem inneren Zirkel Abramowitschs an die Öffentlichkeit gelangt. Wie eine ihm nahestehende Person gegenüber «Sky News» erklärte, konnte der Oligarch während mehrerer Stunden nicht richtig sehen. Abramowitsch sei im Anschluss an die Gespräche sofort in die Türkei gereist und habe sich in Istanbul behandeln lassen. Mittlerweile sollen er und die anderen Delegationsteilnehmer sich wieder erholt haben.

Das Investigativ-Netzwerk Bellingcat hatte erstmals von der möglichen Vergiftung berichtet. Gemäss dessen Analysten dürfte es dem russischen Geheimdienst beim Anschlag nicht um die Tötung Abramowitschs gegangen sein. Vielmehr habe man eine verdeckte Warnung an den 55-Jährigen senden wollen, bei den Verhandlungen mit der Ukraine nicht von der Position Moskaus abzuweichen.

Auch wenn die US-Geheimdienste Entwarnung gaben – die ukrainischen Behörden trauen der Sache offenbar nicht ganz: Sie raten jedem, der an künftigen Verhandlungen beteiligt ist, nichts zu trinken oder zu essen. Auch sollten die Verhandler möglichst darauf verzichten, Oberflächen zu berühren.

Rolle von Abramowitsch in Friedensverhandlungen unklar

Am Dienstag kam es in der Türkei erneut zu Verhandlungen. Mit dabei erneut Roman Abramowitsch, der sich von einer möglichen Vergiftung offensichtlich nicht hat abschrecken lassen. Welche Rolle er bei den Verhandlungen spielt, ist allerdings unklar.

Als russischer Oligarch ist er vom Wohlwollen Wladimir Putins abhängig, den er seit Jahrzehnten kennt. Andererseits scheint Abramowitsch sich aufrichtig für das Wohl der Ukraine einzusetzen: Seine Mutter wurde in der Ukraine geboren, seine Tochter sprach sich öffentlich gegen den Krieg aus und dem ukrainischen Präsidenten zufolge will er für den Wiederaufbau der Ukraine tief in die Tasche greifen.

Russland will Kampfhandlungen zurückfahren

Die neuen Friedensgespräche in der Türkei scheinen jedenfalls langsam voranzukommen. Russland hat zugesagt, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front bei Kiew und Tschernihiw deutlich zurückzufahren.

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu bilanzierte nach dem Treffen, es seien bedeutende Fortschritte erzielt worden. Der Krieg müsse «jetzt enden». Weniger optimistisch zeigte sich US-Aussenminister Antony Blinken bei einem Besuch in Marokko. Er stellte die «Ernsthaftigkeit» von Moskaus Verhandlungsbemühungen im Ukraine-Krieg in Frage: «Es gibt das, was Russland sagt, und das, was Russland tut. Wir konzentrieren uns auf letzteres.»

Eine Fortsetzung der Verhandlungen an diesem Mittwoch ist nicht geplant.