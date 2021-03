Lonza Ltd

Der Pharmazulieferer Lonza bot dem Bund laut Albert Baehny eine eigene Produktionsanlage für den Moderna-Impfstoff an.

Der Bund soll doch die Möglichkeit gehabt haben, im Wallis eine eigene Produktionsstrasse für Covid-19-Impfstoffe zu erwerben. Das sagt Lonza-Präsident Albert Baehny im Interview mit der «NZZ am Sonntag» .

Am 1. Mai 2020 soll Baehny dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Idee in einer Sitzung unterbreitet haben. Mitte März berichtete der «Tages-Anzeiger» bereits, der Schweiz sei eine eigene Produktionslinie für den Moderna-Impfstoff in Visp angeboten worden.