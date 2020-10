Nach Shitstorm Wurde der Fake-Blitzer geklaut?

Die einen sprachen sich für die Aktion aus, andere empfanden sie als Provokation. Das Resultat: Der Blitzer wurde laut einer Nachbarin am Wochenende geklaut.

Die Blitzkasten-Attrappe löste in den sozialen Medien einen Shitstorm aus.

In Hombrechtikon ZH hatten Anwohner auf einem privaten Grundstück einen Fake-Blitzer aufgestellt. Dieser sollte die Autofahrer an der Etzelstrasse dazu verleiten, sich an das Geschwindigkeitslimit von 50km/h zu halten. «Jedes Mal erschrecke ich mich ab dem doofen Teil», schrieb eine Nutzerin auf Facebook.