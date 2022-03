Bei Friedensverhandlungen in Kiew – Haut im Gesicht löste sich ab – wurde Roman Abramowitsch vergiftet?

Abramowitsch hatte rote Augen, die Haut an den Händen und am Gesicht soll sich geschält haben.

Roman Abramowitsch und ukrainische Friedensunterhändler sollen nach einem Treffen in Kiew Anfang März Symptome einer Vergiftung gehabt haben. Das berichtet am Montag das Wall Street Journal nach Aussagen von vertrauten Quellen.

Nach dem Treffen in der ukrainischen Hauptstadt entwickelten Abramowitsch, der zwischen Moskau, Lwiw und anderen Verhandlungsorten pendelte, sowie mindestens zwei hochrangige Mitglieder des ukrainischen Teams Symptome wie rote Augen und ständiges und schmerzhaftes Tränen. Die Haut im Gesicht und an den Händen soll sich geschält haben.

Wasser und Schokolade konsumiert

Abramowitsch soll zudem «für mehrere Stunden sein Augenlicht» verloren haben. Er sei in einem Spital in der Türkei behandelt worden, so eine Quelle gegenüber «The Guardian».