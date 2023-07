Bütschwil: Autobrand durch Feuerwerk ausgelöst

Eine Auskunftsperson meldete der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, einen Autobrand beim Soorpark in Bütschwil SG. Die örtliche Feuerwehr rückte aus und konnte vor Ort das brennende Auto feststellen und den Brand rasch löschen. Am Auto entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.