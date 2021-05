Erste Hinweise - Wurde ein Open-World-Modus für «Fortnite» geleakt?

Epic Games wird vermutlich bald einen Open-World-Sandbox-Modus in «Fortnite» präsentieren. Der Modus wurde in den Unterlagen des Entwicklers Epic Games gefunden, welcher sich gerade in einem Rechtsstreit mit Apple befindet. In den Geschäftsdokumenten fand man den Absatz «Go beyond Battle Royal – open world simulation sandbox». Bereits vor Wochen fanden Leaker die ersten Bilder in einer Bilddatei, welche zu einem Open-World- Modus passen würden.