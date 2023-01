Archäologen entdecken Grab aus Pharaonen-Zeit in Luxor

Grabfund in Luxor : Wurde hier eine Pharaonen-Gattin bestattet?

Archäologen haben in Luxor eine antike Grabstätte entdeckt. Erste Untersuchungen hätten gezeigt, dass das Grab offenbar zur 18. Dynastie des pharaonischen Ägyptens gehörte.

Ein vom ägyptischen Ministerium für Altertümer veröffentlichtes Bild zeigt den Eingang des neu entdeckten Grabes in der südlichen Provinz Luxor.

Die Entdeckung ist die jüngste in einer ganzen Reihe, mit denen Ägypten in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam machte.

Ägypten meldet den Fund einer antiken Grabstätte in Luxor.

Archäologen haben im ägyptischen Luxor ein Grab entdeckt, in dem vor fast 3500 Jahren vermutlich eine Pharaonen-Gattin bestattet wurde. Die Ausgrabungen sind noch nicht abgeschlossen, wie der Leiter der Altertümerbehörde, Mustafa Wasiri, am Samstag mitteilte. Erste Funde aus der Grabkammer deuten demnach aber darauf hin, dass es sich um ein Grab aus der 18. Dynastie mit legendären Pharaonen wie Echnaton und Tutanchamun handelt.

Ja, ich war jedoch nicht so begeistert.

Ja, ich war jedoch nicht so begeistert.

Ja, und es hat mir gut gefallen. Ja, ich war jedoch nicht so begeistert. Nein, ich möchte jedoch einmal dorthin reisen. Nein, und ich habe andere Reiseziele.

Warst du schon einmal in Ägypten?

Grabesinnere in einem «schlechten Zustand»

Das Innere des Grabes sei leider in einem schlechten Zustand, erklärte der ägyptische Archäologe Mohsen Kamel. Viele Bauteile und Inschriften seien schon in der Antike zerstört worden, als bei Überschwemmungen Sand- und Kalksteinsedimente in die Grabkammer gelangten.