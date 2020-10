In einer vierminütigen Videobotschaft vom Krankenzimmer aus hatte sich am Samstag ein müde wirkender Donald Trump zu Wort gemeldet. Es gehe ihm viel besser, sagte er. Trump trug in dem Video ein blaues Sakko und ein weisses offenes Hemd ohne Krawatte, im Hintergrund war die US-Fahne zu sehen.