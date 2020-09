Brandenburger soll laut der Staatsanwaltschaft am 3. März 2016 an einer Demonstration teilgenommen haben, bei der es zu Ausschreitungen kam und bei der die Polizei Gummischrot einsetzte.

Am Donnerstag stehen sechs Personen vor dem Strafgericht Basel-Stadt. Sie haben allesamt Beschwerde gegen Strafbefehle erhoben, die ihnen die Staatsanwaltschaft auferlegt hat. Darin werden sie zu Geldstrafen von 45 bis 80 Tagessätzen sowie zu Bussen verurteilt. Die sechs sollen am 3. März 2016 an einer Demonstration in Basel teilgenommen haben, bei der es zu Ausschreitungen kam. Eine der Personen ist Jessica Brandenburger, die seit 2019 für die SP im Grossen Rat Einsitz nimmt. Dies ergaben Recherchen der «Basler Zeitung» . Die 28-Jährige kandidiert im Oktober für den Sitz im Kantonsparlament, den sie von der jetzigen Regierungsrätin Tanja Soland erbte.

Landfriedensbruch und Störung öffentlicher Betriebe, Teilnahme an der Demonstration trotz polizeilicher Aufforderung zur Auflösung sowie verübten Sachbeschädigungen. Das wirft die Staatsanwaltschaft Brandenburger und den fünf anderen vor. Doch wie kamen die Ermittler überhaupt auf sie? Laut Brandenburgers Anwalt Christian von Wartburg machte seine Mandantin mit den anderen Personen Aussagen gegen den Gummischrot-Einsatz der Polizei, durch den mehrere Personen verletzt wurden. Während das Verfahren gegen die Polizei eingestellt wurde, habe die Staatsanwaltschaft die Stellungnahmen als Beweis für ihre Teilnahme an der Demonstration gewertet und sie verurteilt. Nun wird das Strafgericht entscheiden müssen, ob die Strafbefehle rechtens sind.

Aussagen gegen Auskunftspersonen verwendet

Von Wartburg schliesst daraus: «Bei Untersuchungen von polizeilichem Fehlverhalten sitzen die Betroffenen am kürzeren Hebel. Die operationelle Nähe von Staatsanwaltschaft und Polizei ist ein systemisches Problem in der Schweiz, das unabhängige Untersuchungen erheblich erschwert oder gar verunmöglicht.» Darum fordert er eine unabhängige Stelle , bei der sich Personen melden können, ohne sich den Strafverfolgungsbehörden auszuliefern.

Dagegen wurde demonstriert

Anlass zur Demonstration mit rund 300 Personen hatte die Räumung der besetzten Matthäuskirche gegeben, in der das Kollektiv «Wir bleiben» acht abgewiesene Asylbewerber beherbergte. Der Demonstrationszug zog durch Basel und blockierte den öffentlichen Verkehr, und es kam zu Schmierereien und zu Gewalttätigkeiten gegen die eingesetzten Polizeikräfte, wie die Staatsanwaltschaft in den Strafbefehlen festhält. Für diese benötigt es kein Verfahren und sie werden rechtskräftig, wenn keine Einsprache erhoben wird.

Durch die Einsprachen muss sich nun das Gericht damit befassen. Ob Brandenburger und die fünf anderen tatsächlich vor Ort waren oder gar an der Demonstration teilnahmen, muss nun im Rahmen der Verhandlung geklärt werden. Ob es andere Hinweise auf Brandenburgers Teilnahme als ihre Aussagen gegen die Polizei gibt, ist derzeit unklar. In den Strafbefehlen wird auf Videoaufzeichnungen vom Messeplatz hingewiesen, doch die sind bei den Verfahrensakten. Was auf ihnen zu sehen ist und welche Beweiskraft aus ihnen erwächst, wird sich zeigen müssen. Die Hauptverhandlung findet am Donnerstag statt, das Urteil wir am Freitag erwartet.