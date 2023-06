Wurde Kata (5) in einen Koffer entführt?

Am 17. Juni 2023 durchsuchten die Carabinieri das leer geräumte Hotel Astoria.

Die fünfjährige Kataleya Alvarez ist am 10. Juni 2023 in Florenz spurlos verschwunden.

Das Mädchen spielte im Innenhof eines alten Hotels in Florenz, in dem es wohnte.

Auch neun Tage nach ihrem Verschwinden hat die Polizei von Florenz immer noch keine heisse Spur von der fünfjährigen Kataleya Alvarez . Das Mädchen wohnte mit seiner Mutter Katherine im ehemaligen Hotel Astor im Stadtteil Novoli, das vor einigen Monaten von mehreren Familien illegal besetzt worden war. Die kleine Kata spielte alleine im Hof des Hotels – als die Mutter von der Arbeit zurückkehrte, war das Kind weg. So steht es um den Fall:

Was könnte passiert sein?

Was zeigen die Überwachungskameras des Astoria?

Auf den Bildern einer Überwachungskamera des Hotels ist zu sehen, wie das Mädchen im Hof spielt. Es ist Samstag, der 10. Juni, um 15 Uhr. Die Aufnahmen zeigen in keinem Moment, dass Kata den Innenhof verlassen hat.

Die Ermittler und Ermittlerinnen gehen davon aus, dass das Kind in einen Koffer gepackt und aus dem Hotel gebracht wurde.

Aber wie?

Wo sucht die Polizei nach Spuren?

Am Samstagmorgen räumten die Carabinieri das Hotel Astoria. Die mehr als 130 Hausbesetzenden mussten das Gebäude verlassen. Am Tag darauf kehrte ein Spezialteam der Polizei ins Astoria zurück, um in dem leer geräumten Gebäude eine neue, gründlichere Durchsuchung durchzuführen. Mit Sonden, Kameras und Drohnen inspizierten sie jedes Zimmer, aber auch schwer zugängliche Hohlräume, Zwischendecken, unterirdische Gänge, Rohre, Schächte und einen Dachboden.