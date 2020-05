Aktualisiert 21.04.2020 13:10

Verwirrung um Diktator

Wurde Kim Jong-un wirklich operiert?

Das Staatsoberhaupt soll sich derzeit von einer Operation erholen. Ein Asien-Experte hält dies für glaubwürdig. Die Berichte dazu stiften jedoch Verwirrung.

von gwa

1 / 8 Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird nach einem Eingriff infolge einer Herz-Kreislauf-Erkrankung medizinisch betreut. AP Das ist das letzte offizielle Foto von Kim, veröffentlicht am 12. April. Kcna Kim befinde sich in «ernster Gefahr», behauptet eine US-Quelle gegenüber CNN. AP/Vincent yu

Was ist mit Kim Jong-un los?

Laut dem südkoreanischen Onlineportsal Daily NK, das auf Nachrichten rund um Nordkorea spezialisiert ist, soll sich Kim Jong-un einer Operation unterzogen haben. Das Portal beruft sich dabei auf einen Informanten in Nordkorea. Der Eingriff habe am 12. April stattgefunden. Auch der Nachrichtensender CNN meldet, dass der Diktator nach einer Operation in ernsthafter Gefahr sei. Dies will der US-Sender von einem Regierungsbeamten erfahren haben.

Der Direktor des ICONS Think Tanks der Universität von Maryland und Asien-Experte Devin Hayes Ellis hält die Berichte für zuverlässig, wie er gegenüber «Bild» (Bezahlartikel) sagt: «Die Gesundheit von Kim Jong-un war lange Zeit ein Problem und er wurde in den letzten zwei Wochen zweifellos wegen eines grösseren medizinischen Eingriffs betreut.»

Warum musste sich der Diktator operieren lassen?

Laut dem Informanten soll die Operation aus mehreren Gründen nötig gewesen sein. Ursachen sollen Kims Übergewicht und seine Rauchgewohnheiten sein. Auch «Überarbeitung» soll ein Grund sein.

Wo ist Kim Jon-Un jetzt?

Das Staatsoberhaupt soll sich in einer Villa nordöstlich der Hauptstadt befinden. Diese befindet sich nahe des Spitals, in dem Kim Jong-un operiert worden sein soll. Mehrere Ärzte kümmerten sich um ihn. Die meisten Ärzte sollen inzwischen wieder nach Pjöngjang zurückgekehrt sein, nachdem sich der Zustand Kims verbessert haben soll. Am Tag der Operation sollen ein Helikopter und ein Auto, das nur vom Staatsoberhaupt benutzt werde, Pjöngjang verlassen haben. Es sei aber unklar, ob Kim im Auto oder im Helikopter gewesen sei.

Wann wurde Kim letztmals gesehen?

Am 11. April, einen Tag vor der vermuteten Operation, soll der Diktator noch ein wichtiges Parteitreffen in Pjöngjang geleitet haben. Bei den Feierlichkeiten zum Gedenken an Kims Grossvater Kim Il Sung am 15. April war er nicht anwesend. Dass er nicht an der Feier teilnahm, sorgte für Spekulationen zu seinem Gesundheitszustand. Nach Angaben des Vereinigungsministeriums in Seoul in Südkorea war es das erste Mal seit seiner Machtübernahme Ende 2011, dass er einen Besuch des Mausoleums am Geburtstag Kim Il Sungs verpasste.

Was sagt Nordkorea dazu?

Das Land äusserte sich nicht zu den Berichten. Zwar zelebriert Nordkorea um seine Herrscher seit jeher einen Führerkult, doch kontrolliert die kommunistische Führung Informationen über Kim Jong-un und seine Familie äusserst streng.

Man dürfe nicht erwarten, dass Nordkorea «irgendeine Herzoperation bestätigt», schrieb die Expertin Jean H. Lee vom amerikanischen Wilson Center auf Twitter. «Nordkorea räumte niemals einen Schlaganfall oder ein Koma beim Vater Kim Jong Il ein.» Dies sei erst durch einen französischen Arzt geschehen, der den Ende 2011 gestorbenen Kim Jong Il in Pjöngjang behandelt habe.

Wer leitet die Geschäfte, wenn Kim Jong-un dazu nicht in der Lage ist?

«Die Frage ‹Wer würde regieren?› ist genau das, worüber wir uns alle Sorgen machen.», sagt Asien-Experte Devin Hayes Ellis zu «Bild». Es gebe keine offensichtliche Abfolge und es sei unklar, wie die Macht in Pjöngjang verteilt sei. «Wenn er handlungsunfähig ist oder stirbt und konkurrierende Machtansprüche bestehen – etwa zwischen seiner Schwester und loyalen Familienmitgliedern gegen eine mächtige Persönlichkeit des Militärs –, besteht die Gefahr einer ernsthaften Instabilität – sogar eines Bürgerkriegs», so der Experte weiter.

Südkoreas Regierung geht davon aus, dass Kim seine Position in den vergangenen Jahren gefestigt hat. Dazu gehört auch, dass er eine Reihe von Vertrauten einschliesslich seiner jüngeren Schwester um sich geschart hat. Beobachter in Südkorea gehen mittlerweile davon aus, dass Kim Yo Jong die Staatsgeschäfte ihres Bruder fortführen könnte, sollte er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr regierungsfähig sein oder sogar sterben.

Wie beurteilt Südkorea die Lage?

Südkorea hat mit Vorsicht auf die Berichte reagiert. Es könne nicht bestätigt werden, dass es Anzeichen für ernste Probleme mit der Gesundheit Kims gebe, teilte das Präsidialamt in Seoul am Dienstag mit. «Auch gibt es keine ungewöhnlichen Aktivitäten in Nordkorea.»

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap zitierte einen Beamten des Präsidialamts in Seoul mit den Worten, Kim halte sich zwar ausserhalb Pjöngjangs auf, er scheine aber normal zu arbeiten. Auch die Angaben von «Daily NK» über Kims Aufenthaltsort wurden demnach infrage gestellt.