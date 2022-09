Schweizer Josip Drmic: «Wurde komplett abgeschrieben, jetzt spiele ich Champions League»

Josip Drmic startet am Dienstag mit Dinamo Zagreb in die Champions-League-Saison gegen Chelsea. Der Schweizer Top-Stürmer im Interview mit 20 Minuten.

1 / 7 Hat aktuell gut lachen: Josip Drmic spielt mit Dinamo Zagreb in der Champions League (Dienstag, 18:45 Uhr gegen Chelsea). IMAGO/Pixsell Die Freude in Kroatien ist nach der Qualifikation Dinamos für die Königsklasse riesig. REUTERS Dem 30-Jährigen läuft es auch persönlich gut, er ist mit fünf Toren und zwei Assists in die neue Saison gestartet. IMAGO/Pixsell

Darum gehts Stürmer Josip Drmic ist stark in die Saison mit seinem neuen Club Dinamo Zagreb gestartet.

Mit dem kroatischen Meister qualifizierte er sich für die Champions League.

Kontakt mit Nati-Trainer Murat Yakin hatte er hingegen schon lange nicht mehr.

Josip Drmic, 13 Pflichtspiele, fünf Tore und zwei Assists – zufrieden mit dem Saisonstart?

Einen so besonderen Saisonstart hatte ich schon lange nicht mehr. Die Erwartungen bei Dinamo Zagreb, sowohl im Club als auch von den Fans, sind aber auch enorm.

Sie haben mit Ihrem Tor im Playoff-Rückspiel (gegen Bodo/Glimt, nun Gegner des FCZ in der Europa League, Red.) massgeblich dazu beigetragen, dass Sie mit Dinamo Zagreb am Mittwoch in der Champions League spielen werden. Eine verrückte Nacht?

Für ganz Kroatien und die Liga ist die Qualifikation ein Highlight. Eines der schönsten Ereignisse meiner Karriere. Aus meiner Sicht hätten wir als Team aber noch etwas intensiver feiern können (lacht).

Sie spielen nun gegen Salzburg, Milan und Chelsea – wie gross ist die Vorfreude? Auf welchen Gegner freuen Sie sich am meisten?

Ich will es einfach nur geniessen, idealerweise auf dem Platz stehen und alles geben. Ich mache mir keine Gedanken übers Weiterkommen oder die Gegner.

Was bedeutet es für Sie persönlich, dass Sie Ihr Können jetzt in der Königsklasse zeigen können? Sie haben ja mit Leverkusen und Gladbach schon Erfahrungen gesammelt.

Es war ein grosses Ziel von mir. Es ist schwer zu beschreiben und bedeutet mir extrem viel. Schliesslich wurde ich ja vor ein paar Monaten schon komplett abgeschrieben, jetzt spiele ich Champions League.

Sie hatten 2016 und 2017 zwei sehr schwere Knieverletzungen, danach ging es zu Norwich in die Premier League und nach einer Saison wurden sie dort aussortiert.

Es war wirklich keine einfache Zeit. Norwich wollte mich nicht mehr und ich wartete in der Schweiz auf ein Angebot. Alle Interessenten sprachen nur über mein Knie oder die fehlende Spielpraxis. Dann kam Rijeka relativ überraschend und wollte mich unbedingt. Ich bin diesem Club unendlich dankbar.

Von der Bundesliga und Premier League zu Rijeka nach Kroatien. Ein mutiger und unüblicher Rückschritt, nicht?

Ich hörte auf mein Bauchgefühl, wollte einfach Fussballspielen und endlich wieder glücklich sein. Bei Rijeka hatte ich Startschwierigkeiten, doch man gab mir das Vertrauen und es lief immer besser. Ich bin glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.

«Wenn in Kroatien ein Baby geboren wird, ist es ab der ersten Sekunde gleich Mitglied des Clubs der Familie.» Josip Drmic

Seit diesem Sommer sind Sie nun bei Dinamo Zagreb. Der absolute Topclub und Dominator in Kroatien.

Dinamo machte in den letzten Jahren sehr viel richtig und arbeitete professionell. Sie kamen auf mich zu, wirkten sehr seriös und gaben mir das Gefühl, dass man mich wirklich im Club möchte.

Würden Sie gerne nochmals in einer der fünf Topligen spielen?

Momentan läuft es in der Tat gut für mich und ich will immer besser werden. Ich bin aber genug Realist, dass mein Alter und meine Verletzungshistorie nicht die attraktivsten Voraussetzungen für Topclubs sind. Ich bin sehr glücklich in Kroatien, möchte das auch nicht eintauschen.

Kroatien gilt als sehr fussballverrücktes Land. Wie ist Ihr Eindruck?

Die Leidenschaft für Fussball in diesem Land ist extrem. Wenn ein Baby geboren wird, ist es ab der ersten Sekunde gleich Mitglied des Clubs der Familie. Wenn sie in Kroatien etwas lieben, dann richtig. Und den Fussball lieben sie.

25 Pflichtspieltore in der letzten Saison, jetzt schon wieder fünf. Einen Knipser wie Sie könnte man auch in der Nati gebrauchen, oder?

Es ist lange her, seit ich ein Thema war in der Schweizer Nati. Im Hinterkopf spielt man mit dem einen oder anderen Gedanken, aber es ist für mich nicht mehr so wichtig wie früher.

Stehen Sie in Kontakt mit Nati-Trainer Murat Yakin? Er betont ja stets, dass er nach dem Leistungsprinzip nominiert.

Ehrlich gesagt, kann ich dazu nicht viel sagen. Ich habe schon lange keinen Kontakt oder seriösen Austausch mehr mit der Nati.

Haben Sie schon Pläne für November/Dezember?

Ich sagte immer, dass ich für die Schweiz alles gebe und bereit bin, wenn man mich will und braucht. Aber es liegt nicht an mir, sondern an anderen Kräften. Ich gebe einfach weiter Vollgas.

Sollte Drmic wieder für die Nati aufgeboten werden? Ja, er ist gut in Form, die Nati kann ihn brauchen. Ich weiss nicht, ob er sich international noch durchsetzen könnte. Nein, seine Zeit ist abgelaufen.

Sie sind vermehrt auch als Musiker tätig, haben unter Ihrem Namen Rap-Musik veröffentlicht, unter dem Namen Magi machen Sie elektronische Musik. Was bedeutet die Musik für Sie?

Ich bin ein sehr kreativer Mensch und die Musik hat mir besonders in schwierigen Zeiten sehr geholfen. Es ist eine Welt, die ich als Ventil nutzen kann und mich sehr glücklich macht. Während andere Fussballer vielleicht Netflix schauen oder Playstation spielen, öffne ich meinen Laptop und bastle Beats.

Ist es für Sie ein Hobby oder auch etwas, das Sie sich nach der Karriere hauptberuflich vorstellen könnten?

Nein, es ist schon eher ein Hobby. Ich habe mir zwar das ganze DJ-Equipment gekauft und wäre eigentlich vorbereitet, um unter dem Künstlername Magi aufzulegen (lacht).

Josip Drmic als DJ in einem Zürcher Club? Klingt spannend!

Aktuell habe ich natürlich nicht so viel Zeit und die Nachtleben-Szene ist als Sportler nicht so meine Welt. Aber wer weiss, vielleicht kommt ja die eine oder andere Anfrage in Zukunft.

Welche Ziele wollen Sie noch als Fussballer erreichen?

Definitiv einen Kübel holen. Cupsieg, Meisterschaft – ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, einen Titel zu gewinnen. Ich hoffe, ich kann das mit Dinamo Zagreb erleben.