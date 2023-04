Ian Halperin: Wurde Kurt Cobain doch ermordet?

Als Grundlage für seine Behauptung dient Halperin der gerichtsmedizinische Befund : Dieser soll laut ihm zeigen, dass Kurt Cobain «die 70-fache tödliche Dosis Heroin in seinem Körper» gehabt habe, als er im April 1994 mit einer Schusswunde im Kopf in Seattle aufgefunden wurde. Damit wäre es der Ikone «wissenschaftlich unmöglich» gewesen, sich selbst zu erschiessen – geschweige denn, die Schusswaffe überhaupt zu heben.

«Experten sagen, dass die letzten fünf Zeilen nicht Kurts Handschrift entsprächen»

Dazu passe auch, dass der zuständige Gerichtsmediziner Nikolas Hartshorne laut Halperin bei seinem Befund «gepfuscht» habe. In einem Gespräch unter vier Augen habe Hartshorne gegenüber Halperin erzählt, dass er einen Interessenkonflikt gehabt habe, weil er in der Vergangenheit mit Courtney Love, Kurt Cobains Frau, ausgegangen sei. Aus diesem Grund sei er bei seinem Urteil vielleicht etwas «anmassend» gewesen, so der Gerichtsmediziner angeblich weiter.