Totes Kind in Tirol : Wurde Leons (6) Vater mit dieser Flasche bewusstlos geschlagen?

In Tirol ertrank Ende August ein sechsjähriger Bub, weil sein Vater brutal ausgeraubt wurde. Nun gibt es eine neue Spur in dem tragischen Fall.

Der Tod des sechsjährigen Leon schockierte Österreich: Am 28. August 2022 wurde die Leiche des Buben in der Kitzbüheler Ache aufgefunden.

Am vergangenen 28. August wurde in St. Johann in Tirol in den frühen Morgenstunden ein sechsjähriger Bub tot in der Kitzbüheler Ache aufgefunden. Der Vater war mit dem Kind im Kinderwagen spazieren gegangen, als er plötzlich von einem unbekannten Tatverdächtigen überfallen und bewusstlos geschlagen wurde. Der Sechsjährige dürfte danach selbstständig aus dem Kinderwagen geklettert und in die Kitzbüheler Ache gestürzt sein.