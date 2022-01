Luxushotel in Zermatt : Wurde Masseurin entlassen, weil sie wegen Corona der Arbeit fernblieb?

Eine Masseurin verlor laut eigenen Aussagen ihren Job in einem Zermatter Luxushotel, weil sie aufgrund einer Corona-Infektion nicht zur Arbeit erscheinen wollte. Das Hotel weist den Vorwurf zurück.

Eine französische Saisonarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe gegen das Hotel Mont Cervin Palace in Zermatt. Bis Anfang Januar sei sie im Spa-Bereich des Hotels als Massage-Therapeutin tätig gewesen. Am 26. Dezember habe sie bei der Arbeit erste Symptome verspürt und sei sehr müde gewesen. «Am nächsten Morgen wachte ich mit starkem Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen , Halsschmerzen und Erschöpfung auf», berichtet sie auf Facebook.

Umgehend habe sie den Spa-Manager kontaktiert und ihn über ihre Covid-Symptome in Kenntnis gesetzt. Anstatt sie von ihrer Arbeit zu entbinden, habe ihr Vorgesetzter jedoch bloss gemeint, er werde ein paar Massagekundinnen und -kunden auf andere Mitarbeitende verteilen, und darauf bestanden, dass sie dennoch zur Arbeit erscheine. Diese Reaktion sei «unverantwortlich», schreibt die Frau, zumal man gerade zu dieser Jahreszeit viele ältere Kundinnen und Kunden betreue. Folglich widersetzte sie sich der Aufforderung des Managers.

«Hotel sorgte sich nicht um mein Wohlbefinden»

Ihr Ungehorsam hatte Folgen: «Einige Stunden später rief mich mein Manager an und sagte mir, ich sei gefeuert.» Wenig später sei ihr die Kündigung schriftlich bestätigt worden. Abermals habe sie zu erklären versucht, dass sie zu schwach zum Arbeiten sei und andere nicht gefährden wolle – ohne Erfolg: «Mein Arbeitgeber sorgte sich zu keinem Zeitpunkt um mein Wohlbefinden oder dasjenige der Kunden.»

Die Masseurin war am Mittwoch für 20 Minuten nicht erreichbar. Wie der «Walliser Bote» schreibt, wurde der Mitarbeiterin während der Probezeit gekündigt. Dies unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfrist von drei Tagen. Gegenüber der Zeitung gab sie weiter an, ihr Schnelltest vom 28. Dezember sei positiv ausgefallen. Zwei Tage nach der Kündigung sei sie aus Täsch VS, wo sie ein vom Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes Zimmer belegte, abgereist. Mittlerweile sei sie bei einem Kollegen im Kanton Waadt untergekommen.