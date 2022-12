Grenzwache legt Mann in Basel wegen Grasgeruch in Handschellen

Für eine eingehende Kontrolle wurde der 31-Jährige in einem Dienstauto der Grenzwächter in Handschellen zur Otterbach-Grenze gebracht. Ein Alkohol- und Drogentest war negativ. Auch Marihuana wurde keines gefunden.

Stefano Marra (31) geriet an einem Montagabend Ende November in eine Kontrolle der Grenzwache bei Kleinhüningen nahe der deutschen Grenze. Als diese Grasgeruch aus dem Auto des Baslers festgestellt haben soll, wurde der SBB-Kontrolleur in Handschellen gelegt.

«Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und warum ich in Handschellen auf der Rückbank eines Zollautos sitze», sagt der 31-jährige Stefano Marra zu 20 Minuten. Der Schock über das Erlebte sitzt immer noch tief. Er fuhr an einem Montagabend Ende November seinen Kumpel nach Hause, als er bei Kleinhüningen nahe der deutschen Grenze von der Grenzwache kontrolliert wurde. Die Beamten wollen dabei den Geruch von Marihuana festgestellt haben. Dann klickten die Handschellen.

«Zunächst schien alles normal. Meine Papiere wurden kontrolliert, auch der Rucksack meines Kollegen», so Marra. Eine Grenzwächterin habe dabei betont, dass der Rucksack nach Gras stinke. Eine erste Kontrolle verhärtete den Verdacht jedoch nicht. «Wir hatten weder Drogen noch Alkohol dabei, trotzdem wurde mein Kollege auf die andere Strassenseite geführt. Ich war total erschrocken, wir hatten ja gar nichts getan», so der Basler.

Dem 31-Jährigen seien im gleichen Zug Handschellen angelegt worden und er habe sich in einen Dienstwagen setzen müssen. «Ich wurde wie ein Schwerverbrecher behandelt und verstand nicht, was mit mir passiert», sagt er.

«BAZG darf Zwangsmittel einsetzen»

Marra und sein Freund seien in zwei verschiedenen Dienstautos zum nächsten Grenzwachposten an der Otterbach-Grenze gebracht worden. Dort wurden sie ein zweites Mal durchsucht. Ebenfalls sei ein Drogen- und Alkoholtest gemacht worden. Beide Tests waren negativ. Nach etwa 30 Minuten wurden die beiden Männer aus der Zollkontrolle entlassen. Doch Marra legte Beschwerde beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) ein.

In einer schriftlichen Antwort, die 20 Minuten vorliegt, bestätigt das BAZG die geschilderte Kontrolle durch die Grenzwache bei der Autobahnausfahrt Basel-Wiese. Dass die beiden Männer trotz nicht vorhandenem Fehlverhalten in Handschellen gelegt wurden, sei auf rechtlicher Grundlage geschehen. Aufgrund des Marihuana-Geruchs seien die beiden einer eingehenden Kontrolle unterzogen worden.

«Uns ist durchaus bewusst, dass es eine unangenehme Situation darstellt»

Ob es üblich sei, wegen Marihuana-Geruch in Handschellen gelegt zu werden, sei schwierig zu beantworten, so Erny. «Es ist immer situationsbedingt. So kann es etwa Sinn machen, für den Zweck einer eingehenderen Kontrolle an einen anderen Ort zu verschieben», sagt er. «Uns ist durchaus bewusst, dass ein Transport mit den Händen in Handschellen eine unangenehme Situation für Sie darstellte», ist der Stellungnahme auf die Beschwerde weiter zu entnehmen.