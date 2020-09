1 / 4 Das Bezirksgericht Zürich hatte den Mann aus Bangladesh im August 2018 wegen Mordes zu 14 Jahren verurteilt. KEYSTONE Der 64-Jährige hat die Tat immer bestritten und will einen Freispruch. Deshalb findet nun der Berufungsprozess vor dem Obergericht statt. KEYSTONE Der heute 64-jährige Mann aus Bangladesh ist angeklagt, seine 41-jährige Ehefrau am Morgen des 19. Oktober 2009 vor dem Wohnhaus in Zürich-Oerlikon mit mehreren Schüssen ins Gesicht regelrecht hingerichtet zu haben.

Es ist ein Prozess, der seinesgleichen sucht: Nicht nur die Länge der Verfahrensdauer ist mit elf Jahren ungewöhnlich, sondern auch wie die Staatsanwalt den Mann überführte – mithilfe von zwei ausländischen Polizisten, welche als verdeckte Ermittler arbeiteten.

Der heute 64-jährige Mann aus Bangladesh ist angeklagt, seine 41-jährige Ehefrau am Morgen des 19. Oktober 2009 vor dem Wohnhaus in Zürich-Oerlikon mit mehreren Schüssen ins Gesicht regelrecht hingerichtet zu haben. Die Frau hatte eine aussereheliche Beziehung, der Ehemann war vor «Eifersucht zerfressen», wie die Staatsanwältin am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich im sagte.

Das Gericht hatten den schweizerisch-b a ngalische n Doppelbürger und de n Vater zweier gemeinsamer Söhn e wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Der Mann hatte die Tat abgestritten und verlangte einen Freispruch. Nach dem Urteil gelangte er ans Obergericht, welches am Donnerstag darüber verhandelt.

Angst vor den bösen Geistern

Der ehemalige Koch und Serviceangestellte war schon ganz vom Anfang an ins Visier der Polizei geraten und verbrachte zweimal sieben Monate in Untersuchungshaft : direkt nach der Tat und sechs Jahre später im September 2015. Die zweite Inhaftierung erfolgte, nachdem die Staatsanwältin von April 2014 bis September 2015 zwei verdeckte Ermittler auf den Mann angesetzt hatte: e in türkischstämmiger Berliner Polizist namens Orhan, der sich als Diamantenhändler aus gab und f ür den der Bangale Chauffeurdienste leistete , wenn dieser in Zürich weilte .

Die zweite verdeckte Ermittlerin war eine niederländische Polizistin mit dem Namen Susan, welche sich als Wahrsageri n ausgab. Denn der Ehemann war sehr abergläubisch und hatte immer wieder Wahrsager in Bangladesh angerufen, weil er sich vor den bösen Geistern fürchtete.

Der Beschuldigte, welcher den weltgewandten Orhan bewunderte, erzählte ihm, dass der Geist und die Seele seiner toten Frau immer noch in der Wohnung seien, was ihn stark belaste. Deshalb machte ihn Orhan mit der Wahrsagerin bekannt, die eine spirituelle Reinigung der Wohnung vollzog und Tarotkarten legte. Nach einer Sitzung mit der Wahrsagerin in einem Hotel in Lausanne legte der Beschuldigte auf der Rückfahrt nach Hause gegenüber Orhan ein Geständnis ab: «Ich war es, es war kein Killer. Ich habe es allein gemacht.»

Die Wahrsagerin gab ihm auch Kichererbsen, die er an den Tatorten hinlegen sollte, um die bösen Geister zu vertreiben. Im Beisein von Orhan legte er die Erbsen beim Busch in der Nähe des Wohnhauses hin, wo er die Waffe angeblich versteckt hatte, am Tatort, im Keller, wo er die Pistole aufbewahrte, und bei der Lambada-Bar im Langstrassenquartier, wo er sie gekauft hatte.

«Geständnis unter Druck entstanden»

Der Verteidiger des Ehemanns hatte die Untersuchung und die Länge des Verfahrens vor Bezirksgericht stark kritisiert: «Das Geständnis entstand unter Druck, und es ist illegal.» Dem folgten auch die erstinstanzlichen Richter, trotzdem verurteilten sie den Mann wegen Mordes. Der Schuldspruch kam alleine über die Indizien zustande, nicht über das angebliche Geständnis. Als Tatmotiv erkannten die Richter Eifersucht. Aus Wut auf eine seit drei Jahren dauernde Affäre seiner Ehefrau habe er sie ermordet.