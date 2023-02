Sex im Thermalbad: «Wurde nie erwischt» – die Wellness-Erlebnisse der 20 Minuten-Community

«Als neben uns ein weisslicher Teppich auf dem Wasser schwamm, sind wir gegangen.» Der Artikel über die Security, die neuerdings wegen unerwünschter Aktivitäten im Saunabereich des Sole Uno in Rheinfelden patrouilliert, hat zahlreiche Reaktionen in der 20-Minuten-Community ausgelöst. Sexuelle Aktivitäten in Wellness-Anlagen und Thermalbädern scheinen keine Seltenheit zu sein. Dabei hat sich fast ein Drittel der Leserschaft in einer 20-Minuten-Umfrage dazu bekannt, schon selbst in einer solchen Anlage Sex gehabt zu haben.