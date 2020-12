Die Kinderärztin machte mit einem ganzseitigen Inserat im amtlichen Anzeiger der Gemeinde, dem «Wochenblatt» von sich reden, in dem sich gegen Masken und Kontaktbeschränkungen anschrieb.

In der Baselbieter Gemeinde Arlesheim sollen unterschiedliche Ansichten über das Coronavirus zur Freistellung des Pfarrers der reformierten Kirchgemeinde geführt haben, wie die «Basler Zeitung» (Bezahl-Artikel) am Donnerstag berichtet. Und dies ausgerechnet, weil Pfarrer Matthias Grüninger schon nach Pfingsten über die «zügellosen» Lockerungsmassnahmen des Bundesrats beunruhigt war und in einer Predigt vor der zweiten Welle warnte.