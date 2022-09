Sissach BL: Wurde Stadion-Sicherheitsmann handgreiflich gegen die Polizei?

An der Fasnacht in Sissach BL soll es dieses Jahr zu Handgreiflichkeiten gegen Polizeiangehörige gekommen sein.

Er trägt Sicherheitsverantwortung bei Heimspielen des FC Basel im St.-Jakob-Park. So beschreibt das «Regionaljournal Basel» von SRF die Funktion des Mannes, der Anfang März handgreiflich gegen Baselbieter Polizeiangehörige geworden sein soll. Der Vorfall habe sich im März an der Fasnacht in Sissach BL ereignet. Der Sicherheitsmann des Stadions soll nach dem Fasnachtsumzug alkoholisiert in einen Streit in einem Lokal verwickelt und von der Security vor die Tür gestellt worden sein.